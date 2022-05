Valérie SOSSON

Conseil en évolution professionnelle, orientation professionnelle, accompagnement des mobilités professionnelles auprès de cadres en activité et jeunes diplômés





Conseil en recrutement de profils cadres pour les secteurs de l’industrie et des services, recrutements de profils cadres et commerciaux, évaluation



Conception et mise en place de procédures d’évaluation dans le cadre de mobilités internes, assessments



Accompagnement individuel et collectif à la mobilité interne : bilans de compétences individuels, bilans professionnels dans le cadre d’un projet de réorganisation d’entreprise, animation de réunions thématiques







Mes compétences :

Assesment

Bilans de compétences

Conseil en recrutement

Mobilité

Recrutement

Transition professionnelle

Ressources humaines

Conseil en évolution Professionnelle |CEP