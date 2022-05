Valérie STEC

Diplômée d'un bac+5 en qualité, j'évolue dans le secteur agroalimentaire.



Mes expériences professionnelles m'ont permis d'affiner mes connaissances concernant les référentiels qualité et la réglementation en agroalimentaire.



Je suis spécialisée en validation d'étiquetage pour la France et l'International. J'apprends chaque jour grâce à la veille règlementaire et je peux diversifier mes missions en prenant part à différents projets.



D'un point de vue plus personnel, j'ai pu développer des qualités d'autonomie, de rigueur et de réactivité. Je trouve enrichissante cette ouverture à d'autres pays, d'autres réglementations, d'autres cultures.



Mes compétences :

Qualité

Agroalimentaire

Matières premières

Réglementation produit

Etiquetage