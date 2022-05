Valérie TERRAS

Tout au long de mon parcours professionnel : mes compétences en Management de la Qualité Securité Environnement dans un environnement de fabrication de grande série, mes connaissances des exigences du système QSE (ISO TS16949, ISO 14001 et OHSAS 18001) et ma maîtrise des outils modernes de management pour obtenir l'amélioration continue et la satisfaction de nos clients se sont consolidées.



Mes compétences :

Qualité

Audit

ISO 9001

6 sigma

AMDEC

Automobile

Amélioration continue

Black belt

Industrie

ISO 14001

Norme ISO TS 16949