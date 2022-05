Valérie THEISMANN

Secrétaire Générale de l'Académie Internationale des Experts en Ecriture et Documents (AIEED)



Diplômée en "Techniques d'analyses en comparaison d'écriture et de documents"



Graphologue diplômée.



Plus de 10 années d'expériences développées sur 2 axes de compétences :



La graphothérapie :

Rééducation de l'écriture de l'enfant et de l'adolescent.



L'expertise en écriture et documents :

Etude comparative de documents manuscrits et analyse de documents ( authentification, mise en valeur d'un faux, datation...)



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Rééducation de l'écriture

Analyse du dessin d'enfants

Analyse technique

Rapport d'expertise