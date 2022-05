Valérie THEVENIN BARHOUMI

Depuis 2007, ma société de prestations de services propose du secrétariat à la carte, tant pour les professionnels que pour les particuliers.

Diplômée de secrétariat, j'ai 20 ans d'expérience dans ce domaine, que j'aime. Rapide, soignée et efficace, je travaille principalement avec Internet. Mon sérieux et ma déontologie sont ma carte de visite. Les 13 années que j'ai passé au sein de l'administration, le Ministère de l'Intérieur, m'ont appris le secret professionnel et la discrétion qui font aujourd'hui partie intégrante de ma vie et sont des valeurs essentielles à mes yeux.

J'ai eu l'occasion de taper trois thèses complètes, l'une en médecine, la suivante en sciences politiques et la dernière en sciences de l'éducation.

Mes nombreux voyages m'ont offert une ouverture sur le monde, et mes différentes et nombreuses lectures enrichissent ma culture générale.

Vous pouvez me contacter 7 j/7 au 06 07 77 19 81, ou par mail : clavier.services@gmail.com.



Mes compétences :

Secretariat