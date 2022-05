Valérie TRAN

23 années dans le conseil : pilotage et déploiement de Politiques Handicap et santé au travail

10 années d'expérience dans le développement et le pilotage du cabinet Ariane Conseil

- De 1993 à 2005 elle intervient auprès d’entreprises de tout secteur d’activité pour mettre en place des politiques d’emploi et d’accueil de personnes handicapées.

- En 2005, elle prend la direction du cabinet et poursuit son développement en élargissant son positionnement sur les Politiques handicap à l’ensemble des sujets liés à la santé et à la qualité de vie au travail : pénibilité, troubles musculo-squelettiques (TMS), stress et risques psychosociaux (RPS)

- En 2012, elle co-écrit l’ouvrage « Entreprise et handicap, enjeux, mode d’emploi, bonnes pratiques ».



Ariane Conseil : carte d'identité

Fondé en 1990, Ariane Conseil s’est forgé une renommée sur trois champs d’expertise complémentaires : le handicap, la santé au travail et l’ergonomie.



Politique Handicap

Ariane Conseil accompagne les entreprises sur tous les volets d’une Politique Handicap : recrutement, gestion de carrières, maintien dans l’emploi, collaboration avec le secteur adapté, formation et sensibilisation des acteurs, accessibilité



Santé et Qualité de vie au travail

Stress, risques psychosociaux, troubles musculo-squelettiques, pénibilité, document unique… Ariane Conseil intervient auprès des entreprises qui pensent qu’engager une démarche de prévention active et améliorer les conditions de travail contribuent à une meilleure performance globale.



Ergonomie

Maintien dans l’emploi, aménagements des situations de travail, expertise ergonomique dans le cadre de la conception d’équipements… nos consultants-ergonomes aident à intégrer le facteur humain dans les organisations existantes et dans le cadre de projets de changement.



Le cabinet compte près de 200 références, dans le secteur privé ou public et dans tous les secteurs d’activité. Sa renommée repose sur une équipe d’experts intervenant dans une logique pluridisciplinaire et sur des valeurs partagées qui donnent du sens à nos démarches et à la relation client.





Mes compétences :

Définition et déploiement de Politiques Handicap

Développement et gestion d'entreprise

Pilotage de Politiques de santé au travail

Pénibilité