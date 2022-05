Valérie TRONY

Les compétences que j'ai développées au sein du groupe Mornay portent à la fois dans le domaine du management et dans les domaines d'expertise des 3 métiers du service que j'encadre :



* Management : Animation d’une équipe de 6 personnes, recrutement, animation de séminaires de formation interne, pilotage de l'activité du service



* Gestion de projet : pilotage de projets le domaine de la maîtrise des risques



* Gestion des risques : identification, évaluation et plan de maîtrise des risques, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, lutte contre la fraude



* Sécurité des systèmes d’information : mise en œuvre d’un dispositif de management de la sécurité des systèmes d’information pour les utilisateurs



* Audit interne : supervision des missions d'audit opérationnel (efficacité, conformité), coordination des missions d'audit externe, conception du plan d'audit, animation du comité d'audit groupe



Après plusieurs années d'investissement dans ces différentes missions, j'ai choisi de me consacrer à la mise en oeuvre et au développement d'un dispositif de maîtrise des risques opérationnels dans le cadre d'une structure en phase de fort développement : La Banque Postale Prévoyance.



Mes compétences :

Audit

Gestion des Risques

Sécurité

Sécurité des Systèmes

Sécurité des systèmes d'information

Systèmes d'Information