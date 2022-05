Valérie VAN OOST

STRATEGIE DE CONTENUS - BRAND CONTENT - REDACTION - JOURNALISME - MANAGEMENT DE PROJETS EDITORIAUX ET REDACTION EN CHEF - FORMATION



En créant V.V.O&Co, agence éditoriale, j'ai souhaité mettre mon savoir-faire éditorial, mon expertise digitale au service des marques et accompagner votre entreprise pour devenir un média.



Journaliste, j’ai lancé en 1995 le premier site féminin sur la toile (ELLE.fr). J’ai rejoint, comme directrice conseil, l’agence Duke Interactive. Conseil en stratégie et création de sites internet, j’ai travaillé sur des marques de luxe et de mode, lancé des sites pour des grandes comptes. Rédactrice en chef, j’ai créé le site Glamour, avant de revenir chez ELLE.fr pour assurer la rédaction en chef et le développement éditorial de la marque sur le digital.



Mes compétences :

Stratégie éditoriale

Management d'équipe

Rédaction

Rédacteur en chef

Formation

Gestion de projets éditoriaux