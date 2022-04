Béatrice VAN OOST

Médecin et manager, mon parcours a démarré en collectivités territoriales où j'ai travaillé dans le secteur de la petite enfance, de la santé scolaire, du handicap, de la jeunesse, des personnes âgées, Après avoir fait le Cycle Supérieur de Management Territorial de l'INET, j'ai pris le poste de DGA de la ville de Chartres, en charge du CCAS et des services à la population. Je suis devenue en 2008 DGS de la ville de Marly-le-Roi pour la mise en oeuvre du projet politique municipal. A cette occasion j'ai travaillé sur le pilotage de la performance et l'évaluation. En 2008, préoccupée des politiques de santé publique, j'ai rejoint la CPAM de Paris où j'ai dirigé le centre de santé Réaumur dans sa conduite de changement.

Préoccupée de développement durable, j'ai suivi parallèlement un DU Santé et environnement puis ai été auditeur de l'IHEPS.

L'approche territoriale des problématiques de santé et la mise en oeuvre de la loi HPST m'ont fait rejoindre en 2011 l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France.

Management stratégique, organisationnel et relationnel, pilotage de la performance, conduite de projets sont mes atouts pour servir le bien collectif et le penser global, agir local.

Acteur de santé, j'ai rejoint en septembre 2012 la CPAM du Rhône comme médecin directeur du centre des examens de santé pour piloter le centre, manager son équipe, impulser, conduire, développer des projets de santé publique, avec la CPAM et les partenaires.



Mes compétences :

Pilotage de la performance

Conduite du changement

Santé publique

Esprit d'équipe

Management