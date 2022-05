Valérie VANDROOST

PA for 23 years in Brussels, I am now back to my roots in Namur (60kms South from Brussels). Would not be against a new position/job in Brussels in the IXELLES-LUXEMBURG STATION area.



With my knowledge and experience as a PA, no doubt that I could be a plus for any company searching for a multilingual secretary, able to work independantly, with good prioritisation skills, respect of deadlines...able to work in an international environment.



Having organised meetings abroad worldwide for the International Wool Textile Organisation, I would still be ready to travel for General Assemblies or punctual meetings. Able to take notes and write minutes, if you think my profile could correspond to your needs, feel free to contact me.



Assistante de direction depuis 22 ans à Bruxelles, je suis actuellement de retour à mes racines à Namur (60kms au sud de Bruxelles). Ne serais pas contre le fait de travailler sur Bruxelles à nouveau à condition que ce soit dans la zone de la Gare du Luxembourg - IXELLES.



Aucun doute sur le fait que mes connaissances et mon expérience en tant qu'assistante de direction est un plus pour celui qui souhaiterait m'engager et me donner une chance étant multilingue, capable de travailler de manière indépendante, reconnaissance des priorités entre les différentes tâches, respect des délais...capable de travailler dans un environnement international.



Mes compétences :

Quick typing

Website updates

Multilingual

Intranet updates