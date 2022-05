Valérie VIBERT

Autodidacte, autonome et avide de connaissances, mon parcours professionnel s'est étoffé et adapté aux besoins de l'entreprise.

Celle-ci me fait confiance depuis plus de 12 ans.



Après plusieurs années de management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement, j'ai pris en charge le poste de responsable production adjoint afin d'enrichir mes compétences.

Le plus de ce poste : le management d'une équipe. Passionnant!

Mais je n'oublie pas le QHSE.



Mes objectifs : efficience et performance des équipes pour assurer la perennité de l'entreprise.



Mes compétences :

Autodidacte

autonome

Environnement

Lean

Management

Management equipe

Production

Production Management

Qualité

Sécurité