Valérie VIGNERON

"Si ce sont bien les ventes de l'entreprise qui alimentent la trésorerie, c'est la qualité de la gestion administrative qui transforme ces rentrées d'argent en bénéfices."





ADMICO : Une solution souple et adaptée à vos besoins



Pour vous dirigeant d’entreprise qui souhaitez :



♦ Consacrer plus de temps à votre métier et au développement de votre entreprise,



♦ Être libéré des contraintes administratives,



♦ Connaître au jour le jour les chiffres-clés de votre entreprise comme le CA, la trésorerie, les créances clients,



♦ Savoir où vous en êtes de vos cotisations sociales,



♦ Être accompagné, voire représenté, auprès de vos partenaires, qu’ils soient banquiers, comptables ou encore auprès des administrations,



♦ Ou tout simplement optimiser votre organisation administrative et/ou avoir une aide au niveau secrétariat,



Sans pour autant envisager d’embaucher par crainte du coût et de l’engagement sur la durée.





ADMICO : Un service à la carte, sans engagement, qui vous aide à mettre en place une gestion administrative qui rapporte :



♦ ‘’Coup de poing’’ sur l’encaissement des créances clients



♦ Analyse des charges pour les réduire à leur strict minimum nécessaire



♦ Elimination des dépenses ‘’nuisibles’’ du type majorations & pénalités



♦ Mise en place de tableaux de bord simples pour suivre les chiffres-clés



♦ Organisation rationnelle de l’administratif pour gagner du temps.





De plus, en externalisant votre gestion administrative, vous bénéficiez d’un vrai collaborateur sans pour autant générer de charges sociales ni augmenter votre masse salariale.

Et ce, seulement quand vous en avez besoin ! Pas d'intervention = pas de facture.





Votre entreprise est importante, donnez lui les moyens de bien évoluer.



Maintenant, ADMICO dispose d'un bureau sur la commune d'Anost, dans l'Autunois-Morvan.



