Valérie VINCENT

Responsable marketing d’un pôle produits/marché pendant 18 ans dans le secteur des assurances de personnes, mes compétences ont évolué au cours des différents postes occupés du marketing opérationnel vers les réflexions conceptuelles et stratégiques.

Ce parcours m’a permis d’évoluer au sein de différents modèles d’organisation (Mutuelles, Assureur, Institution de Prévoyance), de développer ma pratique managériale, de piloter des projets majeurs (lancements d'offres/services, optimisation vente et espace client en ligne, partenariats...) et d’enrichir mon analyse marketing dans un contexte concurrentiel et de multidistribution/multicanal avéré.

Expatriée en Angola pendant 4 ans, j'ai mis à profit mes qualités en tant que professeure des écoles au lycée français de Luanda.

Aujourd'hui en partance pour Shanghai je suis à la recherche de nouvelles opportunités et expériences en chine.





Spécialités



conception produits et services, analyse de marché, études clients, création d'actions de conquête et de fidélisation, protection sociale, prévention santé



Mes compétences :

Pack office

Santé

Épargne

Communication

Assurances de personnes

Management de projet

Développement produit

Enseignement