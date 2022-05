Valérie VINCX

- Passionnée du coaching en développement de forces commerciales

- Manager d’équipes trilingue orientée résultat et axée sur la performance

- Fortes aptitudes en coaching, management et renforcement d’esprit d’équipe

- Dépassement des objectifs professionnels tout au long de ma carrière grâce au développement de relations clients

- Maîtrise de compétences hard & soft : coaching et leadership (dynamique d’équipes, performance et motivation, entretiens individuels, réunions d’équipes, accompagnement terrain…), productivité commerciale, management par objectifs, gestion de comptes clés, négociation, vente assertive, consultative, relationnelle, d’expertise, gestion de conflits, analyse de profils et comportements… Mais aussi, grande habilité de communication, bonne gestion et résistance au stress, autonome et hautes capacités organisationnelles



Mes compétences :

Vente

Leadership

Gestion d'équipe

Coaching

Commercial

Management