Compétences clef :



• Analyse les besoins métier et rédige les spécifications fonctionnelles

• Analyse les besoins techniques, humains et financiers

• Assure le déploiement du projet, et mets en œuvre les actions d’accompagnement des utilisateurs

• Conduit le projet en organisant, coordonnant et animant les équipes





Domaines d'expertise :



• Comptabilité , Contrôle de gestion, Finance

• Décisionnel





Mes compétences :

AMOA

Cognos

Finance