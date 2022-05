Valery FOUCHER

Après un début de carrière comme formateur Microsoft et Novell au sein de Concept Réseau, j’ai ensuite mis mes compétences en œuvre pour fiabiliser le parc de serveur/réseau et la réalisation de projets au sein de la Mutuelle Nationale Territoriale. Cette expérience m’a amené progressivement à prendre en charge l’aspect management au sein de l’équipe serveur/réseau.

J’ai évolué alors vers le poste de Responsable Exploitation & Sécurité au sein de Terreal fabriquant de tuiles et briques. J’y ai dirigé une équipe de 7 personnes sur les aspects exploitation tant bureautique qu’industriel et sécurité. Je me suis par la suite focalisé sur la partie sécurité, domaine dans lequel j’exerce actuellement la fonction de Responsable Sécurité des Systèmes d’information au sein de Geoxia, constructeur de maisons individuelles.





Mes compétences :

Dynamics AX

Windows

Sécurité Informatique

SQL serveur

Réseaux

Sharepoint

Exchange

CSharp

Informatique

Google Apps

Management