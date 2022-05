Valéry-Anne VINCENT

Ma motivation, ma rigueur et mon esprit d'analyse m'aident tout au long du processus du développement logiciel.

J'aime travailler en équipe, et ma capacité d'adaptation, qualité essentiel dans le monde informatique, me permet d’appréhender les différentes technologies.



Mes Compétences:



- Méthodologie & Capacité d'analyse:

Conduite de projet

Spécification

Analyse

Tests/Intégration/validation

Gestion des risques

Analyse et conception Objet, UML

Revue de pairs



- Rigueur: maîtrise de l'ensemble du processus de développement logiciel



Spécification

Analyse

Tests

Intégration

Validaton



- Adaptabilité: utilisation de plusieurs technologies



C

C++

C#

java

J2EE

Python

fortran90

Ada

.Net



Base de données

Temps Réel



- Logiciels:



Rhapsody

Objecteering

Doors

Svn



Mes compétences :

Adaptabilité

autonome

Base de données

Intégration

J2EE

JAVA

Java j2ee

Motivée

Rhapsody

Rigoureuse

Test

Travail d'équipe

UML

Validation

Rigueur

C