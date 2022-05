Valery BRASSEUR

Architecte infrastructure, spécialisé dans les infrastuctures à haute disponibilité et scalable, avec une forte demande de sécurité.



Mes compétences :

Linux

NetApp System Engineer

XEN

VMWare

OSX

Opensource

Hadoop

Project Management

Report Writing

Pre sales

NeoLoad

Java

Oracle

Microsoft Windows

C Programming Language

C++

Perl Programming

TCP/IP

UNIX

Virtualization

HTML

Objective C

Python Programming

SUN Hardware

UNIX Free BSD