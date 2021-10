William WADOUX

Je suis certainement ce que l'on appelle un profil multifacétique, riche d'expériences très variées, me permettant de construire une vision d'ensemble et de voir au-delà des obstacles du quotidien.

J'ai donc créé un cabinet de consultants, SOLARIS Consulting, en thématiques de transition et de RSE afin de partager le fruit de ce travail.

Auteur d'un guide sur les écovillages dont la parution prochaine est prévue pour avril 2022.



J'étais auparavant gérant de l'agence réceptive Terra Ecuador, membre de Terra Group. Basé en Equateur, nous travaillions essentiellement sur le marché francophone mais aussi italophone, hispanophone et anglophone.



Je reste aussi en charge d'une ONG franco-péruvienne et équatorienne: LATITUD SUR en partenariat avec l'association ARUTAM (France). Ces ONGs oeuvrent au renforcement de l'identité des peuples indigènes d'Amérique Latine et à la préservation de leur environnement (biodiversité & forêts anciennes). Je vous invite à visiter le projet Zéro-Déforestation dont je suis l'initiateur: www.zero-deforestation.org, ainsi que www.latitudsur.org.



Je suis trilingue, français, espagnol, anglais et ai vécu près de 12 ans en Amérique Latine. Et débutant en italien.



Mes centres d'intérêt sont fortement liés à cette zone géographique.



J'étais auparavant Responsable d'Affaire chez Thales mais continue à rester actif dans ce domaine d'activité (voir mission au Mexique).



J'appuie aussi certaines entreprises françaises dans leur développement sur les marchés locaux.



Ma formation de base est celle d'Ingénieur en Télécommunications (ISEN-Lille) et j'ai essentiellement travaillé dans le monde de l'industrie des télécommunications (Thales, Alcatel, Lucent) mais avec quelques incursions dans des sphères exotiques comme celle de l'Art contemporain avec la création d'une galerie d'art virtuelle en Equateur.



J'ai longtemps accompagné de nombreux groupes de visiteurs au coeur de l'Amazonie, dans des communautés autochtones pour découvrir leur mode de vie et leur pratique de la médecine ancestrale, dont je suis devenu un bon connaisseur.



Avec 4 amis nous avons organisé une expédition en 2002 en Amazonie nommée Carishina et qui a fait l'objet d'un Carnet de Route. Voir le site www.carishina.com

Cette expédition essentiellement par bateau d'Equateur au Brésil a combiné plaisir et utilitaire (aide à campagne de vaccination contre l'hépatite chez les indiens Candoshis; mesures pour analyse de l'eau de fleuves avec l'IRD, remise de livres scolaires dans les communautés du Napo,...).



Mes compétences :

Forêt amazonienne

Amérique Latine

Chef de projet

Espagnol

Import/Export

Huiles essentielles

RSE

Transition

Gestion de Risques et de Crise

ONG

Télécommunications

Tourisme conscient

Ingénierie