Valéry COHU

Je souhaite continuer à développer mes capacités de contrôle et de suivi de projets. Il est donc important de connaître les technologies, de respecter l’environnement, le cahier des charges, les budgets, les règles de sécurité, les délais et procédures, en tenant compte des réglementations en vigueur et des besoins des clients, tout en les conseillant.



La maintenance est un métier complet, évolutif, épanouissant et riche en qualités relationnelles, conseils techniques, respectant les différents niveaux de contrôles, de qualité, de respect des délais et des devis.

Par mon expérience au sein du service maintenance de mon entreprise actuelle, je suis aussi initié à la gestion des pièces, des stocks, des relations avec les fournisseurs, les demandeurs et la hiérarchie, de la rédaction de notes de service en vue du suivi et de la protection des chantiers, du suivi et du respect des budgets, des appels d’offre pour les gros travaux sous traités et du respect de l’environnement, ainsi que des contrôles réglementaires des machines, du levage, de l’incendie et du réseau électrique, sous traités par vos collègues inspecteurs.

J’ai aussi des connaissances en informatique (logiciels interne de gestion des pièces et de maintenance, word & excel, internet), en menuiserie, en plomberie (petits travaux & brasure argent) et en soudage (tig & arc), électricité, machines, levage et incendie.

Je suis habilité BR, H0V en électricité, autorisé à la conduite des chariots élévateurs, formé aux exercices incendie et possède le permis B et le BNPS (secouriste).



En fait, je suis autonome et m’adapte facilement au contexte environnemental de mon affectation et des clients, afin de leur offrir la meilleure prestation pour valoriser l’image et les relations de votre entreprise.

Je pense donc que mon expérience technique, mes qualités relationnelles, mon esprit d’initiative et de conseils techniques permettront d’atteindre ces objectifs bénéfiques pour le développement de votre entreprise et de ses clients.



Mes compétences :

Maintenance

Electrotechnique

BTS maintenance

la maintenance

Microsoft Word

Microsoft Excel