Valery COQUARD

Ma formation initiale est universitaire, financière et bancaire. Je l'ai complétée par des études sur l'entreprenariat, la stratégie d'entreprise, la vente et le marketing au sein de l'Ecole supérieur de Commerce de LYON. Mon but était d'avoir des compétences généralistes + que spécialistes.



J'ai intégré PSA comme stagiaire sur le déploiement d'un intranet et d'un logiciel de bases de données commerciales en EUROPE. Par la suite, le groupe m'a envoyé 2 ans en Grande Bretagne pour occuper le poste de Direct Marketing Manager. Le retour en France s'est fait dans le service d'audit interne, ce qui m'a permis de découvrir les réseaux de distribution français. On m'a rapidement proposé la gestion d'une région(à faible volume). 2 ans plus tard, la marque CITROEN m'a demandé de prendre en charge une région problématique. 3 ans après le redressement de cette région, j'ai pris la responsabilité de la + grande région de France (14000 véhicules). Depuis l'été 2007, je suis devenu responsable des ventes de véhicules neufs du site d'ECULLY avec 15 personnes à gérer en direct et un réseau de distribution de 14 agences.



En 2009, j'ai rejoint le commerce d'outillage destiné au BTP et c'est avec passion que je développe la vente des produits et applications que propose le groupe HILTI.



Depuis 2013, j'ai pris la responsabilité du commerce sur la région Rhone-Alpes pour le groupe KILOUTOU.



