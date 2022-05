Valeska RICHOMME

CULTURE MANAGEMENT - 2012 à ce jour

Structuration et développement | Organisation, Stratégie, Management



Diagnostic et Conseil | Accompagnement du changement et des évolutions d'organisations

- Élaboration de diagnostics partagés

- Co-construction de solutions adaptées

- Accompagnement des démarches de transformation



Prestataire d'actions de formation professionnelle continue

(nous consulter)



Assistance opérationnelle

- Impulsion de dynamiques nouvelles, renfort ponctuel d'équipes

- Remplacement momentané de collaborateurs

- Apports en compétences externes



Mes compétences :

Études et recherches

Accompagnement du changement

Formation professionnelle continue

Conseil et assistance opérationnelle

Enseignements