Valia GUILLARD

Maman de 4 enfants, j’ai depuis 10 ans de nombreuses occasions d’observer les enfants dans leurs activités quotidiennes et je suis convaincue que le jeu constitue un excellent vecteur de découvertes, d’apprentissages et d’épanouissement. Dans leurs jeux, les enfants développent toutes les facultés qui les relient au monde et prennent conscience de leurs capacités. Ils ont la volonté d’agir, d’être responsable, de faire des choix.



Par ailleurs, j’ai découvert le monde du handicap en 2001 suite à la naissance de mon premier garçon présentant notamment une déficience auditive. Depuis, en tant que présidente de l’association COQUELICOT, je n’ai de cesse d’accompagner les jeunes parents d’enfants sourds dans leurs démarches administratives et pédagogiques, ayant pour but de faciliter au mieux l’intégration sociale et culturelle de leur enfant.



La notion d’intégration passant nécessairement par celle de la connaissance et de l’acceptation de l’autre et de ses différences, mon souhait le plus cher serait qu’enfance rime avec tolérance. Le contact particulier avec des enfants extra-ordinaires m’a aussi beaucoup appris au plan personnel : redéfinir ses priorités, s’émerveiller de chaque progrès réalisé, réveiller ses sens et prendre du plaisir à communiquer autrement.



Ainsi, après 13 ans d'engagement dans la recherche pour la sûreté nucléaire, l'envie de changer d'orientation professionnelle s'est imposée à moi et la création de Kid&Sens, entreprise fédératrice de talents au profit de l'éveil sensoriel des enfants, est devenue comme une évidence.



Pour donner à chacun une chance de s’épanouir dans les échanges, le respect, la tolérance, la rencontre humaine et sensorielle !



