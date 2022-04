Jean-François DE LA VAISSIERE

20 années d'expériences dans les systèmes d'informations.



Après un parcours en maîtrise d’œuvre (développement, gestion de projet) autour de technologies ERP et Web, je travaille depuis 12 ans en assistance à Maîtrise d'Ouvrage sur des missions de cadrage de projets, des études d'opportunités et d'impact transverses, en lien avec le marketing, le métier et les MOE, dans les secteurs des télécoms et de l'énergie.



Depuis 1an et demi j'occupe le poste de Product Owner sur un projet de Build développé selon la méthodologie agile Scrum puis Kanban.



Double formation Ingénieur et IAE Paris (Mastère d'administration des entreprises) .



Bon niveau en anglais de par mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Chef de projet

Modélisation

AMOA

Cadrage

Cahier des charges

Étude d'impact

Spécifications fonctionnelles

Management

Architecture fonctionnelle

Gestion de projet

E-commerce

Animation de réunions

Coordination

Systemes d'information opérateurs télécom

Urbanisation

Mega, Rationale Rose

SAP R/3

Webmethod

Agile Scrum

Conception UML

Microsoft Office

Jira

Confluence

Product Owner