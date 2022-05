Valuchova XAVIER

Issu d'une formation commerciale (BTS action commerciale) j'ai ensuité évolué durant 12 années en tant que commercial terrain.

Mes expériences au sein du groupe Eugène Perma Paris (VRP et Chef de secteur) m'ont permis de progresser commercialement (techniques de vente; prospection; gestion d'un fichier clients) et d'enrichir mes compétences commerciales. Un an en tant que VRP (Sud Ouest) au sein du Groupe HENKEL (division capillaire) est ensuite venue enrichir mon expérience.



Une formation de délégué dentaire au sein du laboratoire Septodont vient compléter ce parcours



Mes compétences :

Commercial

Commercial terrain

Internet