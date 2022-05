Vanda GARNIER

15 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation alliées à une spécialisation en morphopsychologie me permettent de décoder la personnalité profonde d'un individu pour optimiser l'impact des messages à leur attention.



Créatrice d'entreprise depuis 2009, je propose actuellement des formations de :



- Morpho-Communication : adapter la communication verbale et non verbale à la personnalité de votre interlocuteur

- Morpho-Management : gérer ses collaborateurs selon leur personnalité et les amener vers la réussite

- Morpho-Recrutement : détecter le potentiel de votre candidat adapté au poste et à l'équipe pour plus de performance

- Morpho-Connaissance de soi : mieux se connaitre soi même et comprendre les autres

- Morpho-Vente : pour adapter votre recherche de besoin et votre argumentaire à la personnalité de votre client

- Morpho-Maquillage : harmoniser l'être et le paraitre



+ d'infos sur mon site :

www.mvgformation.com

contact@mvgformation.com

06.60.05.07.03



Mes compétences :

Communication

Conseil

Conseil Vente

Développement personnel

Enseignement

Esthetique

Evénementiel

Formation

Luxe

Management

Maquillage

Morphopsychologie

Recrutement

Vente