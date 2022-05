Vanel BENJAMIN

Mon expérience en informatique complétée par mes 7 ans de service relation client m’ont permis d’évoluer et d’acquérir de nombreuses compétences me permettant de gérer des projets et administrer des parcs informatiques.



Mes compétences :

Active Directory

Maintenance

Microsoft Windows Server

VLAN

Configuration informatique

Routage IP

Rédaction de procédure

Gestion de la relation client

Virtualisation

ESXI

Windows 2003 R2

Rédaction de procédures d'exploitation

Active Directory 2003/2008

VM Ware

Symantec Ghost

Serveur DNS

PC Hardware

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows

Microsoft DOS

Microsoft Windows 7

Microsoft Office

DHCP

Microsoft Windows Server 2008

Microsoft SQL Server 2008

Active Directory Certificate Service