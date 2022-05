Vanessa ARDUIN

* Faculté de créer une relation de confiance, solide et pérenne dans le temps, sens de l’écoute

* Capacité d’adaptation et d’inventivité pour atteindre un objectif, sens du résultat

* Aptitude à fédérer différentes équipes de l'entreprise autour d'un projet avec structure et enthousiasme

* Développement & fidélisation de partenariats stratégiques en France & à l'international

* Animation et formation d’équipes aux solutions techniques et à l’approche commerciale

* Organisation, rigueur et autonomie dans les missions de gestion

* Identification, qualification et pénétration de nouveaux marchés, goût pour la négociation



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Business development

Management