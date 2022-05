Vanessa AZAR

Je me décris comme une personne très impliquée dans mon travail. Je regorge d'énergie et souhaite l'utiliser à bon escient. C'est la raison pour laquelle je suis à la recherche de nouveaux défis dans ma vie professionnelle. Je suis passionnée par le développement durable et la communication. N'hésitez pas à me contacter pour vous faire part de mes motivations.



Mes compétences :

Conduite de projets

Communication

Environment

Développement Durable