Vanessa BARON

Après plus de 10 années d'expériences dans le domaine commercial, je me reconvertis dans le domaine de l'insertion professionnelle.

Issue d'une formation de Professionnels de l'Accompagnement vers l'Emploi au cabinet Progress, je souhaite développer mon réseau professionnel et reste à l'écoute d'opportunités.

Je souhaiterai vivement mettre en pratique mes compétences pour écouter, orienter et accompagner une personne dans son projet professionnel afin de l'insérer favorablement à l'emploi.



Mes compétences :

Vente à distance

Bureautique

Conseil

Vente B2B et B2C

Analyser les besoins et définir les objectifs

Accompagnement individuel

Accueil physique et téléphonique

Merchandising

Prise d'initiatives

Esprit d'équipe

Adaptabilité