Vanessa BAZABAS

Consciente de l'importance de la fonction Ressources Humaines dans l'entreprise, j'ai choisi d'évoluer vers la gestion des compétences et la formation professionnelle.

Pour ce faire, j'ai suivi la formation qualifiante et diplômante de l'IFOCOP.

J'ai acquis les connaissances et la méthodologie indispensabe à l'exercice du métier. Forte d'une expérience riche au Centre de Bilan de Compétences de l'Université de Cergy-Pontoise qui m'a permis de découvrir la multiplicité des problématiques internes aux entreprises dans de nombreux domaines des ressources humaines. J'apporte désormais ma valeur ajoutée à Securitas Accueil en terme de recrutement, gestion des compétences et formation professionnelle.





Mes compétences :

Recrutement

Communication interpersonnelle

Accueil

Gestion administrative de dossiers

Collecte et traitements d'éléments variables

Gestion des conflits dans la relation au travail

Reporting

Intégration du personnel