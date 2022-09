Vanessa MARTINS

Passionnée par le marketing, je suis à la recherche de nouveaux défis à relever.

Issue d'une formation Master II à l'INSEEC Paris en Marketing, Management et Stratégie Commerciale, que j'ai enrichie par une expérience professionnelle de plus de trois ans en tant que chef de produit et assistante marketing.

Mon parcours m'a permis d'acquérir de solides connaissances dans les domaines du marketing, de la communication, du trading, du commerce ainsi que de l'analyse chiffrée.



Mes compétences :

Autonomie

Communication

Créativité

Esprit d'équipe

Force de proposition

Innovation

Marketing

Marketing produits

Motivation

Polyvalence

Rigueur

Réseaux sociaux