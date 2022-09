Vanessa SCHNEIDER

En poste dans une entreprise internationale d'édition de logiciels pendant 12 ans, la relation clientèle est mon quotidien. L’avant-vente technico-commerciale et le suivi de projets grands comptes m’ont permis d’acquérir de solides compétences telles que l’analyse et la formalisation des besoins des clients, dans le but de les exposer en interne et de coordonner les équipes, pour trouver ensemble les solutions adéquates.



En tant que responsable de produits progiciels dans les domaines du prépresse, de l’imprimerie et de l'édition tout média pour des clients finaux de divers horizons, je cherchais à pérenniser les demandes spécifiques pour les intégrer au logiciel de manière plus générique. Je participais également à la stratégie des produits.



Mon parcours m’a permis d’acquérir une expérience transversale depuis l’assistance technique et la formation client, jusqu’à la stratégie produit, en passant par l’avant-vente, la gestion de projets, et les relations publiques avec nos clients.





Mes compétences :

Microsoft Windows

Linux

XML

VPN

VMware

UNIX

Secure Shell

SQL

PostgreSQL

Personal Home Page

Open Office

Mac OS X

Lotus Notes/Domino

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

HTML

FTP

Benchmarking

Audit

Apple Keynote

Apache WEB Server

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Acrobat