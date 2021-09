Vasantha ZEGANADIN

Experte en ingénierie et en droit de lenvironnement, jai, après une longue et riche expérience dans le management environnemental dentreprise en France, pris la décision de quitter mes fonctions afin de mengager pleinement dans des missions de solidarité internationale.



En effet, ayant conscience des enjeux environnementaux et sociaux mondiaux qui sannonçaient et touchée et sensibilisée par les problématiques environnementales et sociétales auxquelles lHumanité et la Nature font face, jai préféré donner plus de sens à mes actions de vie.



Devenir coordinatrice internationale de projets humanitaires et solidaires au sein d'ONG internationales, ma permis de participer et dauditer des projets daide au développement sur lenvironnement (gestion et traitement de leau, des sols, des déchets) et le social (éducation des enfants, respect des femmes).



La solidarité, la fraternité et lentraide sont les seules valeurs qui maniment et mengager en âme et conscience dans ces missions pleines de sens ne fait que renforcer ma satisfaction et mon épanouissement personnel. Cet engagement est juste et me procure un Bonheur que je ne pourrais jamais quantifier.



Engagée, déterminée et passionnée, cest avec beaucoup de fierté et de joie que je dirige aujourdhui l'ONG Vasantham



Mes compétences :

Éco-construction

Sciences de l'Environnement

Construction durable

Habitat durable

Droit de l'environnement

Conduite du changement

Conduite de projet

Meilleure Performance RSE 2016 au niveau National