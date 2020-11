Véronick PIÉRODÉ

EXPERTISES MÉTIER



B2B/B2C ; stratégie de communication et pilotage à 360° ; marketing digital et stratégie dinbound marketing ; Management opérationnel (gestion de projets stratégiques nécessitant de fédérer / former des équipes pluridisciplinaires) ; Conduite du changement ; Business Development.



SOFT SKILLS



Ancienne athlète de haut niveau (Triple saut Équipe de France), le goût du challenge et la recherche du résultat sont des éléments moteur dans chacune de mes entreprises ; esprit déquipe et collaboratif ; créativité.



PRIORITÉS PROFESSIONELLES



Évoluer dans un environnement dynamique, intégrant des projets de transformation qui font appel à

la créativité et un esprit entrepreuneurial ;

Être à la fois "Thinker/Doer" : définir et déployer la stratégie marketing /communication digitale ;

Animer une équipe pluridisciplinaire et gagner son adhésion autour dun projet pour le réussir ensemble.