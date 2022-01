Véronique DUPONT DE DINECHIN

Auteur photographe depuis plus de 10 ans, je m'intéresse en particulier aux sujets sociaux actuels, aux gestes et environnements du quotidien, à la transmission des savoirs et de la mémoire collective, au travers d'une approche documentaire.Array



Je travaille tant pour des projets personnels avec des phonographes, graphistes, chercheurs en sciences sociales, que pour des associations, entreprises de l'ESS et collectivités dans le cadre de marchés publics et de commandes de reportages.



J'anime aussi régulièrement des ateliers photographiques en milieu scolaire.



Mes compétences :

Rédaction

Reportage photo

Création de site web

Documentaire

Relecture / corrections

Animation d'ateliers