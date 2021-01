Veronique GAUDIN

Formée depuis quinze ans, j' ai été assistante dans des secteurs très variés comme la bourse, le milieu médical et la haute technologique. Je maîtrise donc les techniques de secrétariat que j'ai pu acquérir lors de mon parcours ainsi que les réflexes que requiert ce métier et les différents traitements de textes et tableurs classiques : Word, Excel, Powerpoint, lotus notes, Outlook, ainsi qu'internet.Prise de note, rédaction de courriers et des rapports

Dans mes différents postes, je prends en charge de la gestion du courrier, de l'agenda, la mise à jour des tableaux de bords et l'organisation des réunions, des séminaires, conférences et colloques. Préparation des déplacements et l’interface avec le service du personnel : congés, absences, remboursement de frais.

Mon aisance relationnelle, mon sens de l'écoute, ma ténacité, et ma capacité à gérer des multiples priorités, mon anglais courant à l’oral et à l’écrit seront des atouts majeurs pour intégrer une équipe et participer à son évolution.



Mes compétences :

Commerce international

Droit européen

Économie

Droit du travail

Marketing

Communication