Veronique MATHELET- RAGOT

Responsable ACHATS et développement packaging et produit. Purchasing and development manager



Ingénieur, expérience confirmée dans le domaine du sourcing et des Achats / groupes agro-alimentaires



Engineer, large experience in managing purchases and development from both international and local businesses.(food industry)



Spécialités

Achats,Sourcing-Purchasing

Emballages-Packaging

Produits alimentaires,boissons, Ingrédients,Services - Food, beverages,ingrédients.

Forte culture du résultat, compétences opérationnelles et managériales, créativité - high performance culture,operational and managerial skills, creativity.

Anglais courant / English professional and fluent







Mes compétences :

Négociation

Management

Sourcing

Recherche et Développement

Qualité produit

Gestion de projet