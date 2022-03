Véronique MEYNIER

Ma formation universitaire m’a apporté les bases scientifiques me permettant d’avoir accès au monde végétal et les problématiques environnementales .

La première partie de mon parcours professionnel m’a fait partager les enjeux de la recherche et côtoyer le monde agricole. Pendant plus de treize ans j’ai été en charge de la gestion d’une entreprise horticole. A cette occasion, j’ai été amenée à rencontrer les acteurs du secteur au sein de groupements interprofessionnels et ai été confrontée à leurs attentes.

Ma reconversion professionnelle dans des études notariales implantées en milieu rural m’a permis d’acquérir des connaissances juridiques dans le domaine de l’immobilier.

J’ai actuellement envie d’évoluer et d’associer l’ensemble des connaissances acquises pour les mettre au service d'une entreprise ou d'un service.



Mes compétences :

Création de documents de communication

Administration de site internet

Etablissement des budgets prévisionnels

Suivi de tableaux de bord

Suivi de dossiers juridiques

Mise en place et suivi de protocoles de recherche

Tenue de stand sur des salons professionnels

Rédaction D'actes