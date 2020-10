Victor DEREUX

Sensible aux problématiques actuelles de l'alimentation sur notre santé à tous ainsi que sur celle de l'environnement, je souhaite participer à la conscientisation et l'autonomisation des individus quant à leur alimentation pour être le plus en adéquation avec leurs valeurs et leurs objectifs de santé. Chez Repas-Lucide, nous travaillons dur pour faciliter au mieux la diffusion des principes alimentaires ainsi qu'offrir une vision complète des effets de notre alimentation personnelle sur notre santé et sur le monde. Nous sommes fermement convaincu que chaque personne est capable de devenir en grande partie autonome sur son alimentation en un court laps de temps.