Vincent ANGELONI

Aprés un DUT Genie Logiciel et une Licence pro informatique qui m'a permis un approfondissement de mes connaissances JAVA et réseau j'ai trouvé une place au sein du CHU de Nancy et de sa direction informatique.



J'y occupe la place de programmeur tout en faisant le travail d'un analyste programmeur.





A coté de cela, je suis passioné depuis mes 16ans par le paintball. J'ai découvert ça alors que j'étais encore au lycée en 1ère. Ca va donc faire 10ans que je pratique et 8ans que je fais de la compétition. Un titre de vice-champion de France (catégorie Semi 3) en 2005. 6ème en 2006. Pour la saison 2006, j'intègre la "7ème compagnie", équipe de ma région, championne d'Europe à la manche Parisienne du Millennium 2006.



Je travail dans l'association ASDUN Paintball depuis 6 ans. Et dans l'association Point d'Impact aussi depuis cette année.



Nous venons de monter une petite SARL, Paintball Horizon, avec d'ancien coéquippier et toujours collègue de l'association ASDUN Paintball



Mes compétences :

Cinéma

programmeur