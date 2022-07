Vincent AUDUBERT

Actuellement en poste chez CARGLASS en tant que Responsable Régional Développement des Ventes, je souhaites continuer de me développer en développant les talents d'une équipe commerciale dédiée.



Diplomé d une licence en commerce, options management et marketing, avec une expérience de 18 mois au Etats-Unis, de deux années chez L oréal, sept ans chez Leaseplan (location longue durée de véhicules, solutions de gestion de flotte) depuis 2009 sein de CARGLASS FRANCE, je souhaite capitaliser et faire fructifier mes acquis en les transmettant à une équipe commerciale dédiée.



En effet, j ai contribué avec succès au développement commercial des entreprises qui m'ont fait confiance, tant d un point de vue des objectifs commerciaux qui m ont été confiés que dans la mise en place des stratégies pour y parvenir.

En étroite collaboration avec l'ensemble des ressources internes et externes, j ai toujours recherché le meilleur ratio combiné entre développement de la relation client, qualité de service et bien sûr résultat.

Dans ma fonction actuelle, une nouvelle approche clients par le lobbying et le développement des partenariats sont venus compléter mes critères de réussite liés à la fonction commerciale.

C'est à ce titre que je souhaite pouvoir transmettre les valeurs et les ambitions qui me sont propres via une fonction de Chef des Ventes / Directeur Régional.

Ouvert à l'échange et à l'étude de propositions correspondant à ce type de poste , je serai heureux de pouvoir en discuter avec vous.



Mes compétences :

Pack office

Relation client

Négociations

Management commercial