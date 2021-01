Ma période de stage étant accomplis, et mon examen de certification se déroulant à la fin du mois de janvier, je recherche dès à présent un poste ou je pourrais appliquer les connaissances acquises, mais également participer au fonctionnement de lentreprise, en étant force de proposition.



Mes compétences:

Droit des contrats

ADP Human Ressources

Microsoft Office, Cegid et Workday

Planification et Management d'équipe

Recrutement d'employé et agent de maîtrise