Vincent BÉGIN

Ingénieur Génie Industriel et Matériaux, diplômé en 2013 de l'école national des Mines de Nancy.

J'ai intégré cette école après un DUT en Qualité, Logistique Industrielle et Organisation. Ma formation d'ingénieur offrant 16 mois de stage m'a permis d'obtenir des expériences dans différents secteurs d'activités tels que l'industrie motocycle en tant qu'ingénieur méthodes/industrialisation puis l'agroalimentaire en tant qu'ingénieur travaux neufs.

Grâce à cette dernière expérience agroalimentaire j'ai eu l'opportunité en 2013, de rejoindre le secteur de la fabrication et du conditionnement de café ou j'ai été responsable technique d'une ligne d'emballage.

En 2015, cherchant une opportunité professionnelle à l'étranger, j'ai décidé de partir en mission V.I.E. de 2 ans pour le compte de la société Essilor au Canada. J'ai eu pour poste Chef de Projets dans l'équipe Excellence Opérationnelle du siège social Canadien.

De retour en France fin 2017, j'ai intégré la société Davricourt, en tant qu'Ingénieur d'Affaires. J'ai pu développer mes compétences relationnelles et commerciales ainsi que celles en recrutement et perfectionner mes aptitudes de management.

Je cherche actuellement un poste technique me rapprochant du produit, liant gestion, analyse, management, prise de décisions.



Mes compétences :

Gestion de projets

Amélioration de la productivité

Amélioration des processus de production

Relation fournisseurs

Relations clients

Aisance relationelle

Business Development

Team Management

Continuous Improvement

Gestion planning maintenance

Industrial Engineering

SAP PM

SAP WM

AMDEC

Analyse fonctionnelle

Gestion budgétaire