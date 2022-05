Vincent CHEVALLEREAU

Bonjour,



Depuis le début de l'année 2014, j'ai rejoint CGI à Montréal au sein du centre de compétence Microsoft afin de prendre en charge la practice Microsoft Dynamics AX pour l'est du Canada.



- Expérience de 18 années dont 7 passées au sein de grands groupes internationaux de distribution alimentaires et spécialisés et de 11 auprès de cabinets de conseils en intégration d’ERP

- 8 années d’expertise sur Microsoft Dynamics AX

- Directeur de Projets depuis 7 ans ayant piloté la mise en œuvre, la livraison et le déploiement de solutions pour des clients dans un environnement international.

- Le succès de mes projets repose sur la prise en compte et la compréhension des besoins du client, sur une qualité des livrables et sur le respect des délais et du budget.



Management de projets

- Conduite de projet d’intégration d'ERP (Microsoft Dynamics AX) et de progiciel métier (GOLD Central / Shop) et/ou de développements spécifiques

- Architecture fonctionnelle et modélisation.

- Gestion de projets « onshores » et « offshores ».

- Contrôle de la réalisation et de la bonne fin des projets (qualité, gestion des risques, recettes, …),

- Coordination des travaux entre équipe projet et client, animation de comités de pilotage

- Recrutement et management d’équipe multiculturelles (jusqu’à 20 personnes, développeurs, consultants et chef de projet)

- Négociation de contrats et suivi des sous-traitants.



Avant Ventes

- Elaboration d’offres commerciales, régie ou forfait.

- Assistance à la réponse des cahiers des charges.

- Réponse aux appels d’offres, négociations, élaboration des contrats



Compétences métier

- Logistique : Achats et gestion de stock. Mise en place de GOLD Central / Shop V5.

- Distribution : Mise en œuvre d’un progiciel pour la gestion de centrales d’achats

- Vente : Mise en œuvre d’un PGI pour gérer le backoffice d’un Hyper Marché

- Ressources Humaines : Installation d’un ERP pour gérer la paie, les RH et piloter l’activité autour du module « projet ».

- Finance. Installation d’AX2009 pour gérer la comptabilité (Générale, Clients et Fournisseurs) et le contrôle de gestion



Mes compétences :

Axapta

Distribution

Français

GOLD

Logistique

Microsoft Dynamics

Microsoft DYNAMICS AX

Microsoft Dynamics AX 2012

Retail

Rugby

Informatique

Gestion de projet

Vente