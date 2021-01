Vincent CHICH

Au service de l'éducation. Quoi de plus glorifiant ? Et bien être au service de l'éducation au sein d'une équipe impliquée et solidaire. J'essaie d'accompagner au mieux ce mouvement. Pour reprendre les propos d'une personne de mon réseau : "Seul on va parfois plus vite mais à plusieurs on va souvent plus loin"



Mes compétences :

Entrepreneur

Informatique

Gestion de projet

Management

Méthode agile

Design de services

DevOps