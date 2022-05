Vincent COEFFE

Direction de programme – Direction de R&D – Relation client



Chef de programme R&D senior, certifié PMI, avec 20 années d’expérience en management de l’ingénierie et conception de systèmes électroniques, acquises lors de différentes missions en Europe, Asie et Amérique du Nord. Reconnu pour sa capacité à planifier, coordonner et gérer de large programmes impliquant plus de 300 ingénieurs, représentant un budget de 150M$, à travers différentes équipes multifonctionnelles et multiculturelles, du concept jusqu’à la mise en production. Efficace dans l’interaction avec le management exécutif et la communication technique directe avec le client.



Combine un fort esprit d’analyse et créatif, s’appuyant sur une connaissance approfondie des méthodologies de développement de produits et de leurs procédés d’industrialisation. Capable de former, de diriger et d’impulser la culture du résultat à des équipes à fort potentiel. Qualités de communication interpersonnelle, d’organisation et de prise de décisions.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management d'équipes

Management opérationnel

Recherche et Développement

Procédés industriels

Management

Direction de projet

Direction technique