Vincent COLLIOT

Plusieurs compétences avec comme fil rouge une passion: la mer.

Je suis en recherche d'emploi dans le secteur de l'industrie maritime notamment le secteur Éolien offshore.



J'ai des compétences dans les domaines suivants:



- Traitement de données marines

- Gestion de projet

- Maîtrise des suites bureautiques

- Informatique systèmes et réseaux :

Environnement Unix AIX, Linux Red Hat, Solaris, Windows XP, 7, 2003 serveur, Mac OS X. Gestion et maintenance d’un parc.

Administration d'un réseau fast Ethernet, fibre optique



- Techniques de conception et de mis en œuvres des matériaux composites:

(Contact /Infusion sous-vide / RTM / Pré imprégné)





Je suis organisé, patient, consciencieux, passionné. J'ai le sens du service et une bonne capacité d'écoute.



Mes compétences :

Logistique

Information Technology

Navigation