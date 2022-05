Vincent COMBESCURE

"Se réunir est un début, Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite."

Henry FORD



Persévérant, tenace, compétiteur, visionnaire, optimiste, voilà quelques adjectifs qui me définissent parfaitement tant au niveau professionnel que personnel.



Aujourd'hui installé dans la région bordelaise, je suis à la recherche d'un emploi englobé par mon attrait au Commerce International. Je suis en quête d'un poste à responsabilité au sein d'un groupe en qui je peux avoir confiance sur du très long terme pour me perfectionner et élargir mes opportunités de carrière sur une échelle Internationale.



Mes compétences :

Leadership

Informatique

Traduction

Mode

Organisation d'évènements

Relation client

USA

Logistique

Anglais

Internet

Espagnol

Nutrition

Word

Gestion de projets

Commercial

Sport

Négociation

Décoration

Vente

Design

Team Building

Merchandising

Customer Experience

Benchmarking