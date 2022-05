Vincent COQUELET

Titulaire du brevet de Commandant de Marine Marchande et diplômé du MBA de l’EDHEC, je possède une double compétence. J’ai à la fois une expérience managériale significative acquise dans le milieu offshore et une formation entrepreneuriale. Je suis motivé par la création de nouveaux projets et la stratégie de développement qui s’y rattache.



Mes compétences :

Anglais

Gestion d'entreprise

Management

Management d'équipes

Management d'équipes multiculturelles

Offshore